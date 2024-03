Avola, custodiva armi, droga e munizioni. Arrestato un 24enne

I carabinieri hanno arrestato un 24enne, ad Avola, gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti. A seguito di perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di due fucili, uno dei quali con matricola abrasa, e munizionamento di vario calibro, nonché 53 grammi di stupefacente tra cocaina, crack, marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.