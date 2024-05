Catania, molesta verbalmente una donna e aggredisce il compagno di lei con un cacciavite

Foto di Steve Johnson su Unsplash

Prima le molestie alla donna, poi l’aggressione al compagno di lei. A Catania, in via Coppola, un 25enne di origine nigeriana avrebbe rivolto delle molestie verbali – sotto forma di parole di apprezzamento – a una donna e poi con un cacciavite avrebbe aggredito il compagno di lei, che voleva farlo allontanare. Il giovane è stato bloccato dalla polizia, che ha usato anche il taser. Il 25enne è stato arrestato per minacce e per resistenza a pubblico ufficiale, mentre è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione di numerosi documenti e carte di credito.

Il giovane, regolare sul territorio italiano, è stato anche trovato in possesso di diversi coltelli da cucina, di cacciaviti, di attrezzi vari e di documenti personali di dubbia provenienza. L’uomo vittima dell’aggressione ha denunciato il 25enne per minacce aggravate. Ora il ragazzo si trova in carcere.