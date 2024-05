Siracusa, evade dai domiciliari e ruba il cellulare a una persona

Prima l’evasione, poi il furto. Ieri pomeriggio, a Siracusa, un 43enne è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato ed evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo avrebbe rubato un cellulare a una persona, che ha chiamato le forze dell’ordine. Il 43enne è stato rintracciato nei pressi di via Columba e addosso aveva il cellulare che avrebbe rubato. L’uomo – già noto alla polizia, perché sottoposto agli arresti domiciliari – è stato denunciato sia per il furto sia per l’evasione.