Ingiurie, umiliazioni e violenze fisiche alla convivente: arrestato un 40enne di Avola

Ingiurie, umiliazioni e percosse alla convivente anche in presenza dei figli minori. Ad Avola, in provincia di Siracusa, un 40enne del luogo è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è indagato perché da oltre dieci anni avrebbe ripetutamente maltrattato la convivente – una 30enne – con ingiurie, umiliazioni e percosse anche in presenza dei figli minori, oltre alle violenze

psicologiche e di prevaricazione. L’uomo, infatti, avrebbe impedito alla donna di uscire di casa e l’avrebbe obbligata a interrompere le relazioni sociali. Inoltre, in una delle ultime aggressioni la donna sarebbe stata afferrata per i capelli e trascinata sulle scale.

Dopo la denuncia sono partite le indagini, dalle quali sarebbero emersi i diversi episodi di maltrattamento e lo stato di sopraffazione al quale la 30enne sarebbe stata sottoposta. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico.