Donna con ecchimosi al volto denuncia il compagno durante un controllo dei carabinieri

Mentre controllavano i documenti di un’automobilista di 52 anni fermato per un controllo, a Campofranco (in provincia di Caltanissetta), i carabinieri hanno notato che in macchina c’era una donna con diverse ecchimosi al volto. Una volta tranquillizzata, la donna ha raccontato ai militari di subire da tempo violenze da parte del compagno. Stando a quanto riferito dalla vittima, proprio la sera precedente il 52enne si sarebbe scagliato contro di lei, provocandole traumi per cui si era reso necessario ricorrere alle cure sanitarie. I carabinieri hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti e lesioni personali. Nei suoi confronti poi il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha disposto, su richiesta della procura, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L’indagato è stato portato nella casa circondariale di Caltanissetta.