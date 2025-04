Si fingono poliziotti e rapinano un passante a San Vito Lo Capo: quattro arresti

Quattro giovani armati di pistole si sono spacciati per poliziotti e, mostrando tre pistole prive di tappo rosso, hanno bloccato un passante simulando un controllo. In realtà, però, lo hanno rapinato. L’episodio è accaduto a San Vito Lo Capo (in provincia di Trapani) la notte del 13 agosto del 2024. Adesso i finanzieri hanno arrestato i quattro giovani che, come da ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Per loro le accuse sono di rapina pluriaggravata in concorso, usurpazione di funzioni pubbliche e detenzione di armamento militare.

Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, quando la vittima si è accorta che i finti agenti gli avevano sottratto dei soldi dal portafoglio, ha iniziato una colluttazione. A quel punto, gli aggressori sono passati alle minacce con le armi e hanno esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. L’esame dei filmati registrati delle telecamere di videosorveglianza della zona e delle immagini pubblicate sui profili social degli indagati ha consentito di identificare i quattro giovani. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate due pistole prive di tappo rosso, un caricatore per pistola a salve e diverse cartucce a salve.