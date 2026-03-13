Annunciate limitazioni al traffico su alcuni tratti dell’autostrada A19 Palermo-Catania, da lunedì 16 all’alba di sabato 21 marzo 2026. Gli interventi, comunicano da Anas, sono necessari alle ispezioni periodiche nelle gallerie lungo l’arteria autostradale.

Lunedì 16 e martedì 17: chiusura tra Termini Imerese e Trabia

Si comincerà lunedì 16 marzo quando, dalle ore 22 alle 6, sarà chiusa la carreggiata in direzione Palermo fra gli svincoli Termini Imerese e Trabia, con percorso alternativo sulla statale 113. L’indomani, martedì 17 marzo, sempre dalle 22 alle 6, si opererà sullo stesso tratto e con le stesse modalità alternative, ma in direzione Catania. L’ispezione si svolgerà nelle gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia.

Mercoledì 18: limitazioni nelle gallerie Capraia e Tremonzelli

Mercoledì 18 marzo, invece, dalle ore 16 alle 22, verranno parzialmente limitate entrambe le carreggiate all’interno della galleria Capraria, sede dell’ispezione. Sempre mercoledì, dalle 22 alle 6, toccherà alla galleria Tremonzelli: con senso unico alternato, regolato da semaforo, dentro la stessa galleria.

Giovedì 19 e venerdì 20: chiusura tra Caltanissetta ed Enna

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo, dalle 22 alle 6, sarò chiuso il tratto dagli svincoli di Caltanissetta a Enna, in entrambe le direzioni. Chi è diretto a Catania, una volta uscito, percorrerà la Ss640, proseguuendo sulla Ss626 fino all’incrocio con la Ss122, da imboccare e su cui procedere fino alla Ss117 Bis, per poi tornare in autostrada. Percorso opposto in direzione Palermo. In questo caso, a essere sottoposte a ispezione saranno le gallerie Fortolese, Misericordia, San Nicola, Scaldaferro e Cappuccini.