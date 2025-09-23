«Non aveva assunto droga»: i risultati dell’autopsia sulla pallavolista annegata in piscina a Bagheria

23/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Aveva un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non aveva assunto alcuna droga. Arrivano le prime risposte sull’autopsia eseguita sul corpo di Simona Cinà. La pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria, in provincia di Palermo.

I risultati dell’autopsia di Simona Cinà

Gli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, coordinata dal medico che ha eseguito l’autopsia Tommaso D’Anna, hanno dato i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Simona Cinà. Utili per cercare di capire cosa abbia provocato la morte della ventenne. Il consulente incaricato per l’esame ha eseguito tutti i test da cui è emerso che la ragazza non ha ingerito droghe, neanche quelle sintetiche. Positivo è risultato il test sull’alcol con risultati sopra il limite.

La pallavolista morta in piscina

Simona Cinà venne trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Fu uno dei festeggiati a tuffarsi in acqua con un amico per prenderla e portarla fuori dalla piscina. Al loro arrivo, gli operatori sanitari del 118 trovarono la giovane già morta con gli amici che provavano a rianimarla. «Al momento non è il caso di fare considerazioni nel rispetto della vittima e della famiglia – dice l’avvocato Mario Bellavista – Attendiamo che vengano depositati i risultati completi dell’autopsia su Simona Cinà, compresi altri che si stanno ancora eseguendo e poi valuteremo il da farsi».

