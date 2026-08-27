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Verrà effettuata domani nell’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, l’autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di quattro anni di Palermo morta per difterite il 20 agosto.

L’autopsia della bimba morta per difterite a Palermo

La piccola, come hanno riferito i genitori e come poi è stato accertato, non era vaccinata. I genitori sono indagati per omicidio colposo. La coppia ha denunciato gli ospedali che hanno avuto in cura la piccola.

Positivo anche il cuginetto

Le indagini molecolari condotte sul ceppo batterico isolato da tampone faringeo del paziente affetto da sospetta difterite respiratoria, cugino della bimba di quattro anni deceduta per la malattia, hanno confermato l’identificazione della specie C e la presenza del gene della tossina difterica. Lo dice l’istituto superiore di Sanità. «Dai referti del laboratorio dell’ospedale di provenienza gli isolati dei due pazienti (bambina deceduta e cugino) presentano lo stesso profilo di antibiotico-resistenza. Mentre il sequenziamento completo è ancora in corso. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi», afferma l’Iss.