Catania, cambio fermata autobus Amts in piazza della Repubblica

Foto di Amts su Facebook

Novità per coloro che utilizzano gli autobus del trasporto pubblico locale a Catania. Da domani, venerdì 15 maggio, le linee 901, 902, 927, 929, 935, 940 e 948 non faranno più il capolinea in piazza della Repubblica. A comunicarlo, con una nota inviata alla stampa, è la società partecipata che si occupa della sosta a pagamento e del trasporto pubblico nel capoluogo etneo. I bus effettueranno un’unica fermata di transito nella corsia esterna della piazza.

Cambio fermata Amts: i motivi

La modifica della fermata è dovuta al completamento dei lavori di ammodernamento della piazza da parte dell’amministrazione comunale, opera che rientra nel piano dei Progetti Urbanistici Integrati dell’area Metropolitana di Catania.