Auto rubate tra Palermo e provincia: sgominata banda, sette arresti e un ricercato

Erano diventati l’incubo degli automobilisti tra Palermo e la provincia: una banda di ladri, composta da sette uomini residenti nel rione Borgo Nuovo, è stata sgominata dalla squadra mobile di Palermo. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese, che contesta a vario titolo i reati di furto aggravato, tentata estorsione e danneggiamento. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Il giudice ha disposto il carcere per Nicola Napoli (23 anni), Massimo Spatola (23), Angelo Di Francesco (20), Dario Li Vigni (20) e Liborio Mineo (18). Sono invece finiti ai domiciliari con il braccialetto elettronico Alessio Castrofilippo (22) e Giuseppe Billeci (55).

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Termini Imerese, ha fatto luce su una serie di furti d’auto avvenuti tra febbraio e marzo scorsi. I ladri agivano con rapidità, spostandosi anche fuori Palermo per colpire, e talvolta tornavano dalle vittime per chiedere denaro in cambio della restituzione dei veicoli. È il caso di una donna di Bagheria, alla quale la banda avrebbe chiesto un riscatto dopo il furto della sua auto. Al suo rifiuto, la vettura è stata vandalizzata, ma la vittima ha deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine, permettendo di accelerare le indagini. Nel provvedimento viene indicato anche un ottavo indagato, per il quale è stato disposto il carcere, ma che risulta al momento irreperibile.