Auto dei carabinieri si è ribaltata sull’autostrada Palermo-Messina

Un’auto dei carabinieri si è ribaltata stamane sull’autostrada A20 Palermo-Messina, tra gli svincoli di Castelbuono e Cefalù. Uno dei tre militari a bordo è rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Intervenuti anche i sanitari del 118. I carabinieri stavano andando in servizio a Palermo. Tra le cause dell’incidente, l’asfalto bagnato dalla forte pioggia.