Auto sui binari a Cefalù, treni fermi sulla linea Messina-Palermo

È stata sospesa temporaneamente la circolazione ferroviaria lungo la linea Messina–Palermo all’altezza di Cefalù, nel Palermitano, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto una vettura finita sui binari. L’episodio si è verificato nei pressi di un passaggio a livello lungo la Statale 113, dove per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada, terminando la corsa sulla sede ferroviaria.

Alla guida del mezzo una donna di 66 anni, che è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata per accertamenti in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, impegnati nella rimozione dell’auto e nella messa in sicurezza del tratto interessato.

In attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza, Rfi ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità dei viaggiatori. Disagi e rallentamenti sono stati registrati soprattutto nel tratto costiero che collega il capoluogo peloritano con quello siciliano. Le operazioni di sgombero e ripristino della linea sono tuttora in corso. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

Aggiornamento delle ore 19.06 dell’1 agosto 2025

L’auto è stata rimossa e i collegamenti ferroviari sono stati ripristinati regolarmente.