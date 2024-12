Augusta, un 34enne è morto in un incidente in monopattino

Foto di KristofTopolewski

Sarebbe morto in un incidente autonomo con il suo monopattino. La vittima, come riporta Web Marte, è il 34enne Antonino Russo. Il sinistro è avvenuto la notte scorsa ad Augusta, in provincia di Siracusa. L’incidente è avvenuto in zona Sacro Cuore, nel quartiere Borgata. Sul posto è intervenuta la guardia di finanza e, almeno per il momento, si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.