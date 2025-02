Augusta: mette un annuncio online per vendere pappagalli, ma gli sequestrano venti tartarughe

Tartarughe di specie protette tenute illegalmente in casa ad Augusta, in provincia di Siracusa. Per questo un uomo è stato denunciato dopo che i militari hanno verificato la detenzione irregolare di alcuni esemplari di testuggini, appartenenti alla specie di Testudo hermanni.

Il controllo ha preso spunto da un inserto di proposta di vendita, pubblicato su Subito.it, riguardante esemplari di pappagalli inseriti in Convenzione Cites. Una volta a casa dell’uomo, però, sono stati trovati degli uccelli, dotati di regolare certificazione. Nelle pertinenze dell’abitazione dell’uomo controllato, però, sono stati trovati alcuni esemplari di tartarughe senza regolare certificazione. Una ventina di rettili sono stati stati sequestrati.