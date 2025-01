Augusta: è ai domiciliari per evasione, ma evade di nuovo

Il passo è stato davvero più lungo della gamba. E ha portato dai domiciliari al carcere un 57enne pluripregiudicato di Augusta, in provincia di Siracusa. L’uomo – già con precedenti penali anche per

associazione di tipo mafioso e reati contro il patrimonio – si trovava sottoposto agli arresti domiciliari dal mese di giugno perché condannato per il reato di evasione.

Il 57enne, però, ha ripetutamente violato le prescrizioni connesse alla misura cautelare. Per questo è stato arrestato dai carabinieri di Augusta e segnalato all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento in un istituto penitenziario. Così l’uomo è finito nella casa di reclusione di Brucoli.