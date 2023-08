Tre ore di attesa agli imbarchi per la Sicilia. Traffico intenso su autostrade dell’isola

Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. Code lunghissime con tempi di attesa che superano le tre ore si stanno registrando a Villa San Giovanni (in Calabria) agli imbarchi per la Sicilia, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Sull’Isola traffico intenso sull’autostrada A18 Messina-Catania per un incidente autonomo in cui nessuna persona è rimasta ferita. Lungo la stessa autostrada, lunghe code anche in uscita del casello di Taormina per traffico intenso. Lo stesso che, come fanno sapere da Anas, sta causando lunghe code anche sulla A20 Messina-Palermo, la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo.