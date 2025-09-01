Attacco hacker ai sistemi informatici del Comune di Catania: avviate indagini dall’ACN

01/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato un attacco hacker a bloccare i sistemi informatici del comune di Catania, così come anticipato da MeridioNews. Proprio poco fa, infatti, l’amministrazione comunale ha precisato che nelle giornate di venerdì e sabato, il comune è stato oggetto di attacchi informatici di tipo DoS (Denial-of-Service), che hanno colpito ripetutamente il sito istituzionale. Si tratta di un attacco informatico che ha lo scopo di rendere un servizio online non disponibile agli utenti legittimi, saturando il sito con un’enorme quantità di traffico o di richieste.

I tecnici della Direzione comunale dei Servizi Informativi sono intervenuti immediatamente per il ripristino, e sono tuttora in corso verifiche su tutti i servizi erogati agli utenti, che vengono progressivamente riportati online. Di concerto con la Polizia Postale e l’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) sono in corso indagini per risalire agli autori degli attacchi.

