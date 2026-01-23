Simona Fiore

«Dopo mesi di speculazioni e insinuazioni, è giunto il momento di fare chiarezza. In qualità di assessore del Comune di Catania, sento il dovere di riportare i fatti nella loro esatta dimensione». Con queste parole, l’assessora comunale con delega allo Sport interviene in merito alle recenti polemiche sollevate da un consigliere comunale sulla questione degli impianti sportivi.

«Il consigliere Coco, quando era politicamente vicino, era perfettamente consapevole che si stava già lavorando a un progetto di riqualificazione di detti impianti, poiché insieme abbiamo seguito l’iter per ottenere un finanziamento da parte della Regione. Gli uffici, pertanto, stanno procedendo secondo quanto previsto e nessuna decisione è stata lasciata al caso».

«A giorni saranno affidati i lavori per la realizzazione dei progetti di riqualificazione degli impianti sportivi, un passaggio importante che testimonia la concretezza del percorso avviato da tempo». Sulla mozione proposta dal consigliere, poi bocciata «Ho votato contro con piena coscienza. Non si può approvare un atto che chiede di fare ciò che è già in corso. Sarebbe solo propaganda». «Credo nella politica sia fatta di impegno, trasparenza e responsabilità. La nostra priorità è il bene dei cittadini, non la visibilità personale. E questo continuerà a guidare il mio operato».