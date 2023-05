Assaltata stazione di servizio a San Giovanni La Punta. Recuperato bottino da 62mila euro

I carabinieri sono riusciti a sventare un furto con spaccata ai danni di una stazione di servizio nel territorio di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini che hanno notato la presenza di tre individui incappucciati, arrivati sul posto con un’Alfa Romeo Giulietta rossa. Entrati all’interno hanno forzato la cassa continua. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine i malviventi hanno tentato la fuga e uno di loro è stato bloccato al termine di una colluttazione. Si tratta di un 19enne pregiudicato che è finito agli arresti domiciliari.

All’interno dell’automobile – risultata rubata – ancora con il motore acceso, i militari hanno recuperato le banconote, in parte occultate in uno zainetto e in parte sparse sui sedili, oltre ad una motosega e altri arnesi da scasso che i tre avevano adoperato per forzare la cassa continua. Il denaro recuperato ammonta a 62.860,00 euro, ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario.