Foto di Ratio Partners

Colpo fallito la scorsa notte a Catania, in una rivendita di tabacchi di via Citelli all’angolo con via Carlo Forlanini, dove per scassinare il distributore automatico di sigarette è stato utilizzato un ordigno esplosivo. A entrare in azione sono stati in tre: un 35enne e un 42enne che sono già stati arrestati dalla polizia, mentre il terzo, complice, non ancora identificato, è fuggito alla guida di una Nissan Micra bianca di cui non è stata rilevata la targa.