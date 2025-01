Con una bomba danneggiano distributore automatico di una tabaccheria. Due arresti a Siracusa

Un 29enne e un 43enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Siracusa dagli agenti delle Volanti per furto aggravato e danneggiamento in concorso. A essere presa di mira è stata una tabaccheria in via Grottasanta. I due, utilizzando una bomba carta, sono riusciti a scardinare la grata in ferro di protezione del distributore automatico dell’esercizio commerciale, portando via tabacchi, denaro in contanti e gratta e vinci per un valore di 500 euro. Subito dopo il furto il 29enne e il 43enne a bordo di un’auto hanno tentato la fuga ma sono stati intercettati in via Servi di Maria, a poca distanza dalla tabaccheria. Con loro avevano ancora la refurtiva.