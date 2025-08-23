Asp di Messina e Croce Rossa insieme per potenziare la sanità alle Eolie

L’Asp di Messina e il comitato regionale Sicilia della Croce rossa italiana hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa per l’avvio del progetto Arcipelago Sicuro, un’iniziativa volta a potenziare i servizi sanitari nelle Isole Eolie attraverso l’impiego della telemedicina, personale qualificato e mezzi nautici. L’accordo, firmato dal direttore generale dell’Asp Messina, Giuseppe Cuccì, e sostenuto dal presidente regionale Cri Sicilia, Stefano Principato, nasce con l’obiettivo di garantire un’assistenza sanitaria di prossimità ai pazienti cronici, in particolare affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie.

Grazie al progetto sarà possibile monitorare i pazienti cronici direttamente nelle isole, evitando costosi e complessi spostamenti. Verranno utilizzate tecnologie avanzate di teleconsulto e teletrasmissione di esami (ECG, spirometria, monitoraggio multiparametrico). Per spostarsi velocemente e in sicurezza tra le Isole sono stati approntati gommoni attrezzati per il personale infermieristico. I dati clinici raccolti saranno analizzati congiuntamente da Asp e Cri per valutazioni scientifiche e miglioramento continuo del modello assistenziale. L’intero progetto è finanziato da privati, tramite attività di raccolta fondi promosse dalla croce rossa italiana.

«Con Arcipelago Sicuro intendiamo dare risposte concrete ai cittadini delle Eolie, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e sperimentando un modello innovativo che integra telemedicina e prossimità territoriale» dice il direttore generale Asp Messina, Giuseppe Cuccì. «Questo progetto – dice il presidente regionale Cri Sicilia, Stefano Principato – rappresenta un segno tangibile della nostra missione: essere accanto alle persone, ovunque ci sia bisogno. I volontari della Croce Rossa garantiscono impegno, competenza e cuore, offrendo un servizio che unisce professionalità e spirito di solidarietà».