Un primo maggio da disoccupati . È il rischio che corrono 1838 navigator , i cui contratti co.co.co, dopo due proroghe, andranno in scadenza il prossimo 30 aprile . Per questo motivo oggi si sono dati appuntamento in diverse città italiane, tra cui Palermo . Nel capoluogo siciliano il sit-in comincerà alle 15, davanti alla sede della prefettura in via Cavour . In Sicilia i navigator attualmente operativi sono 330 , tutti assunti nel 2019 da Anpal Servizi dopo avere superato un concorso pubblico. Nelle previsioni iniziali dovevano essere affiancati agli impiegati dei Centri per l'impiego, i vecchi uffici di collocamento, per occuparsi di politiche attive del lavoro e reddito di cittadinanza ma di fatto i navigator hanno messo più di una toppa all'intero sistema , anche sostituendosi agli impiegati regionali. Nel corso degli anni, tuttavia, il loro numero si è ridotto, considerata la precarietà dell'inquadramento lavorativo e le scarse prospettive di stabilizzazione.

Il ministero del Lavoro Andrea Orlando, il 29 marzo, aveva chiesto 72 ore per convocare le organizzazioni sindacali e affrontare la questione ma il faccia a faccia non si è mai svolto. «Riteniamo che in una terra come la Sicilia, vista la grave carenza dei servizi per l’impiego, sarebbe un grave errore disperdere queste competenze e professionalità», spiegano dalle organizzazioni sindacali. A pochi giorni dalla scadenza dell'ultima proroga, da più fronti del mondo politico è arrivato il sostegno, forse inaspettato, alla categoria. Un cambio di rotta dopo anni di critiche e interrogativi sull'utilità del reddito di cittadinanza, misura di sostegno economico ideata dal Movimento 5 stelle e il cui percorso cammina di pari passo con le funzioni degli stessi navigator. «Sono il primo a riconoscere che queste persone si sono impegnate con lealtà, determinazione e professionalità per cercare di dare un contributo - ha detto alla Camera il parlamentare di Forza Italia Paolo Zangrillo - Tuttavia, per dare un contributo nel mestiere che avrebbero dovuto svolgere occorre essere inseriti in un'organizzazione che funziona. Oggi, i centri per l'impiego italiani sono strutture che non funzionano».

Su quest'ultimo punto, secondo il piano straordinario di potenziamento messo a punto dal ministero del Lavoro, in Italia dovrebbero essere assunti 11.600 lavoratori, da sommare agli ottomila già operativi. Un bacino di quasi 20mila impiegati su cui però pesano i ritardi delle Regioni e la possibilità, annunciata dallo stesso ministro Orlando, di avviare una sorta di commissariamento per chi è in ritardo nelle procedure. In Sicilia i posti disponibili sono poco più di mille ma le domande presentate sfiorarono le 200mila. Tra i partecipanti ci saranno anche molti navigator ma per loro non è stata prevista nessuna corsia preferenziale dovuta all'esperienza, contrariamente a quanto avvenuto per i dipendenti regionali. La procedura di concorso, come annunciato al programma Direttora d'aria (in onda su Radio Fantastica e Sestarete Tv) dall'assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone, dovrebbero partire il 2 maggio.

La Sicilia è la seconda regione d'Italia per numero di beneficiari del reddito di cittadinanza. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Anpal, chi dispone del sostegno economico nelle ripartizioni del Nord e del Centro presenta complessivamente i valori più elevati di nuova occupazione. Valori minori si registrano invece nel Mezzogiorno (27,5 per cento nel Sud e 25,7 per cento nelle Isole). Al Sud Campania e Sicilia registrano rispettivamente il 22,5 e il 23,8 per cento, a fronte di valori prossimi o superiori al 50 per cento per Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento.