Oltre due milioni di pezzi tra filtri e cartine per sigaretta sono stati sequestrati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Enna, nel corso di una serie di controlli eseguiti in esercizi commerciali e mercati rionali del capoluogo e della provincia. Gli operatori non autorizzati sono stati individuati a Enna, Piazza Armerina, Catenanuova e Nissoria.