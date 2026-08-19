Foto di Vigili del fuoco Catania

Maletto, incendio in un fienile: portati in salvo gli animali

19/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un violento incendio è divampato in un fienile in contrada Feudo Soprano, a Maletto, nel Catanese. Le fiamme hanno trovato alimentazione in diverse rotoballe all’aperto, arrivando fino a una parte del terreno attorno. Data la natura dell’attività, i vigili del fuoco hanno dovuto non solo contenere e spegnere l’incendio, ma assicurarsi anche di mettere in salvo gli animali presenti nella proprietà. Non sono ancora note le cause del rogo, su cui sono stati disposti accertamenti, mentre ci si occupa della bonifica dell’area, insieme al personale del corpo forestale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026
di

Questa dal 17 a 23 agosto 2026 è l’ultima settimana del transito del Sole in Leone, il cui oroscopo sembra toccare il suo apice, insieme ad Ariete e Sagittario super rinvigoriti. Entro il fine settimana, il Sole accenderà il periodo della Vergine, passando quindi la sua energia anche a Toro e Capricorno. Mentre Venere culla […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze