Maletto, incendio in un fienile: portati in salvo gli animali

Foto di Vigili del fuoco Catania

Un violento incendio è divampato in un fienile in contrada Feudo Soprano, a Maletto, nel Catanese. Le fiamme hanno trovato alimentazione in diverse rotoballe all’aperto, arrivando fino a una parte del terreno attorno. Data la natura dell’attività, i vigili del fuoco hanno dovuto non solo contenere e spegnere l’incendio, ma assicurarsi anche di mettere in salvo gli animali presenti nella proprietà. Non sono ancora note le cause del rogo, su cui sono stati disposti accertamenti, mentre ci si occupa della bonifica dell’area, insieme al personale del corpo forestale.