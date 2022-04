All'Hair Couture 2022 nuove acconciature da sposa

Romantica, non convenzionale, contemporanea . La sposa può essere tante donne. Ma una donna può una sposa soltanto. Quella che risponde alla sua natura, e che più la fa sentire a suo agio. In questa prospettiva, noi hair stylist abbiamo un ruolo fondamentale. Perché l’acconciatura è il tocco che fa volare alto lo stile della sposa , che lo completa e lo esalta allo stesso tempo. Ecco perché la consulenza sposa è un aspetto del nostro lavoro che chiede attenzione, cura, intuito, visione. E professionalità, senza che sia ammessa alcuna improvvisazione. L’Hair Couture, infatti, è un progetto articolato. Servono ispirazione, formazione step by step e la condivisione, il sentirsi parte di una community come quella che abbiamo creato noi di Compagnia della Bellezza. Un net work hair couture cui fare riferimento per specializzarsi in un ambito che richiede abilità, conoscenza, organizzazione, oltre che sensibilità ed empatia.

Il primo appuntamento di Hair Couture 2022 è il Digital Collection Show che terrò lunedì 11 aprile (ore 17.30 in streaming). Una proposta completa e integrata, in collaborazione con L’Oréal Professionnel, durante la quale presenterò agli hair stylist, passo dopo passo, 7 raccolti della nuova collezione Sposa 2022/2023. In vista anche del Master Hair Couture in programma il 29 e 30 maggio a Milano, di cui sarete voi hair stylist i protagonisti, lavorando fianco a fianco con me e il mio Artistic Team in una full immersion nella nuova collezione dedicata alle spose e ai sevizi luxury, con nuovi dettagli in esclusiva. Il lancio della Wedding Collection Hair Couture 2022, in diretta streaming l’11 aprile, è molto più di uno show. È un evento formativo per prepararsi alla nuova stagione delle spose. Con passione, entusiasmo, energia. È dunque un momento dedicato alle donne, in particolare a un evento speciale nella vita di una donna qual è il matrimonio. Ma è un momento dedicato anche a noi acconciatori, perché l’Hair Couture è la nostra alta moda, il red carpet dei nostri saloni. Un mondo fatto di luxury styling e colorazioni “prestige” su misura, che creano un servizio esclusivo. Un servizio ad alto valore aggiunto, che richiede competenze specifiche e alcuni importanti segreti per conquistare la fiducia di una futura sposa e renderla felice in un giorno per lei così importante.

È questo il nostro obiettivo. Una sfida, che quest’anno giocheremo come una partita a scacchi, tema cui mi sono ispirato per la nuova collezione Hair Couture 2022. La sposa degli scacchi è la collezione che esprime meglio un nuovo romanticismo eclettico, versatile, fuso a un bon ton smart. Declinato attraverso raccolti “convertibili” e personalizzabili a seconda delle emozioni che ogni sposa vuole suscitare nei vari momenti del proprio matrimonio. Per stupire, ma con dolcezza. Questa partita a scacchi noi la giochiamo con la donna, che in veste di futura sposa è lì di fronte a noi, dall’altra parte della scacchiera. Ma per il momento non posso svelarvi altro, se non la bella immagine che trovate, in anteprima assoluta, nella copertina di questo post. Per saperne di più, le nostre donne dovranno rimandare a dopo l’11 aprile, quando la nuova collezione sarà prima rivelata agli hair stylist che parteciperanno al mio Digital Collection Show. Perché è attraverso le nostre mani, che quelle stesse donne vedranno realizzarsi desideri e aspettative di un’acconciatura perfetta per il loro stile da sposa.

