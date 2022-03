Chiusa l'indagine sui falsi dati Covid alla Regione Siciliana. La procura di Palermo, che ha preso in mano il fascicolo dopo che in prima battuta le misure cautelari erano state prese dal tribunale di Trapani, ha notificato l'avviso all' assessore regionale Ruggero Razza e all' ex dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti . Il provvedimento riguarda anche Salvatore Cusimano , Mario Palermo , Roberto Gambino ed Emilio Madonia . I primi due lavorano in Regione, il terzo presso l'Asp di Palermo, mentre Madonia è dipendente della società che gestiva il flusso di dati legati ai contagi.

Chiusa l'indagine sui falsi dati Covid alla Regione Siciliana. La procura di Palermo, che ha preso in mano il fascicolo dopo che in prima battuta le misure cautelari erano state prese dal tribunale di Trapani, ha notificato l'avviso all'assessore regionale Ruggero Razza e all'ex dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti. Il provvedimento riguarda anche Salvatore Cusimano, Mario Palermo, Roberto Gambino ed Emilio Madonia. I primi due lavorano in Regione, il terzo presso l'Asp di Palermo, mentre Madonia è dipendente della società che gestiva il flusso di dati legati ai contagi.

L'indagine aveva portato in prima battuta alle dimissioni di Razza, accusato di avere avuto un ruolo nella gestione dei dati suggerendo di «spalmare i morti» su più giorni. Una richiesta che, secondo la procura, l'assessore avrebbe fatto anche per evitare che i parametri valutati dal ministero potessero portare a restrizioni aggiuntive per la Sicilia. Razza, tuttavia, pochi mesi dopo è tornato nella squadra di governo di Nello Musumeci, con il presidente che pubblicamente ha dichiarato di avere chiarito la vicenda con il proprio braccio destro.

«Al di là del rilievo penale, sul quale altri giudici dovranno pronunciarsi - dichiara il presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava - le accuse della Procura nei confronti dell'assessore Razza e dei suoi più stretti collaboratori confermano un fatto, in sé moralmente più grave dell'ipotesi di reato. Quello cioè che sulle piattaforme informatiche del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità furono caricati dati falsi sul Covid. Di fronte a questa certezza - continua Fava - non può che indignare il tradimento del patto di lealtà con i siciliani rispetto alla tutela della loro salute. Indignazione che va ben oltre il disegno criminoso di cui parla la Procura. Qualunque cosa decida di fare Razza, da oggi moralmente non è più l'assessore alla salute di alcuno».