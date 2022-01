Acqua di Noto, la Sicilia che si reinventa

La Sicilia che sogna, che guarda al futuro ricordando il passato, valorizzando il territorio e le sue risorse.

Nasce cosi il luxury purfume brand Acqua di Noto.

«Quel ch’è più memorabile è l’odore di un luogo, prima o poi le sue note torneranno a far vibrare le corde della nostra anima nel suo fluire». «Eredi e Custodi di una storia che ci spinge ad amare la nostra Terra, di cui vogliamo farvi innamorare creando emozioni uniche da indossare. Acqua di Noto è un progetto, un brand, una sintonia di visioni, ma è soprattutto uno stato d’animo». Così si presentano Paola Ruffino, storica dell’arte insieme alla figlia, Ludovica Infantino.

In quello che è il luogo del cuore e dell’anima, nella via dei balconi più belli al mondo, via Nicolaci 13 a Noto, un angolo del centro storico, intimo e raccolto, Paola e Ludovica coltivano la passione per la profumeria artistica, e non solo, condividendola con chi ricerca uno stile personale intramontabile, nella cultura di un brand esclusivamente siciliano.

Ogni profumo è un'opera d'arte creata per raccontare una storia e un'emozione. Realizzati con il supporto dei nasi profumieri Maffei, fragranze unisex rivolte a chi ama distinguersi indossando uno stato d'animo di benessere che lascia un ricordo. Un packaging raffinato custodisce una bottiglia versatile, sobria, dalla forma arcuata e sinuosa che riecheggia le cupole, i campanili e i portali della città barocca. Il tappo in zama, modanato, ricorda la lanterna della cupola del duomo o un rocchio di colonna barocca, chiude ermeticamente il flacone suggellando la storia, il messaggio, la filosofia e l’âme del brand.

Paola e Ludovica hanno un legame molto forte con via Nicolaci, già dal 2016 con la galleria d'arte, collocata nel piano attico dell'omonimo palazzo dei Principi e oggi si aggiunge la piccola profumeria artistica di nicchia con la missione di ridefinire il valore del Made in Sicily.

Cultura, tradizione e storia rappresentano l'emblema di unicità che distingue il prodotto che nasce per rafforzare l'identità della città di Noto attraverso la riscoperta e la valorizzazione del suo patrimonio artistico e paesaggistico, dal 2002 patrimonio dell'umanità.

«Nella creazione del marchio Acqua di Noto - spiegano le ideatrici - ci siamo lasciate ispirare da un motivo decorativo scolpito sul fregio del portale d'ingresso di Palazzo Nicolaci, ripreso dal Vignola, certi che nessun simbolo culturale al pari di questo avrebbe potuto rappresentare meglio la nostra brand identity».

Un tripode ad alto fusto, con funzione di bruciaprofumi o bruciaincenso, tra una coppia di grifoni affrontati in posa araldica, simboli di custodia, vigilanza e coraggio. Un messaggio visivo, una comunicazione immediata per rievocare l'impiego antichissimo dell'incenso nel rito della purificazione non solo del corpo ma anche dell'aria, e come simbolo dell'odor suavitatis, ovvero del profumo soave, cibo spirituale dell'anima.

Acqua di Noto Stizzi d'Amuri

Una fragranza che coglie l’essenza di un luogo tra i più belli al mondo, patrimonio dell’umanità, racchiudendo nella sua piramide olfattiva il “Genius loci”, la sua potente energia, il suo richiamo antico. Le note di testa, leggere e fresche, descrivono una città dai profumi sospesi tra terra e mare, liberi e gagliardi. Un volo che innesca, nelle note di cuore, il ricordo della storia, l’atmosfera delle sue strade, delle sue chiese, dei suoi conventi, l’odore delle sue pietre. Risultato olfattivo di un’alchimia che ti invita, nelle note di fondo, a chiudere gli occhi e a respirare la bellezza della vita; la bellezza della Sicilia.

Note

Testa: Bergamotto, Fior di Limone Cuore: Elemi, Mirra, Iris, Ambra Fondo: Legno di Cedro, Musk, Vaniglia

Don Giacomo

Una fragranza essenziale, ricercata e nobile che mira ad evocare l’aura suadente del fascino e dell’eleganza maschile senza tempo, incarnata da un nobile barone siciliano: Don Giacomo Nicolaci. Un viaggiatore, un alchimista carismatico e illuminato che ha lasciato il segno nella storia della città attraverso un linguaggio architettonico ed iconografico riportato sull’elegante boccetta e sulla scatola, divenuto un marchio d’identità, che ne rievoca lo stile, la personalità e il ricordo di sé che ha lasciato al mondo.

Note

Testa: Bergamotto, Salvia Cuore: Cannella, Incenso, Patchouly, Chiodi di Garofano Fondo: Vaniglia, Ambra, Suede, Benzoino

Infiorata

La magia dell’arte effimera in una fragranza fiorita che racchiude nelle sue note olfattive il fuggevole respiro di una tiepida e festosa giornata di maggio; aleggia nell’aria e vi rimane come sospeso. Nella scenografica cornice barocca di via Nicolaci, la via dei balconi più belli al mondo, l’Infiorata saluta ogni anno la primavera dispiegando il suo lungo tappeto di petali fragranti ed essenze, effondendo profumi inebrianti ed emozioni uniche che si condensano in gocce d’Acqua.

Note

Testa: Bergamotto, Giacinto, Rosa bianca Cuore: Gelsomino, Giglio, Fiore di Lillà, Violetta, Gardenia Fondo: Patchouly, Vaniglia, Musk, Legno di Sandalo

Vendicari

Una fragranza fresca, delicata e ispirata alle essenze mediterranee. Le sue note evocano la bellezza e i profumi della terra di Vendicari, un’oasi naturale tra le più belle d’Europa, magica per i suoi tramonti suggestivi contro cui si stagliano antichi insediamenti archeologici. Un angolo di paradiso bagnato da una luce calda africana che avvolge e abbaglia, inebria e rapisce, dilata i sensi e assume la cadenza di un canto che anima una danza di fenicotteri rosa, in un delicato equilibrio tra bellezza e perfezione.

Note

Testa: Bergamotto, Mandarino, Neroli, Accordo Acquatico Cuore: Gardenia, Gelsomino, Magnolia, Ylang Ylang, Orchidea, Iris Fondo: Vaniglia, Patchouly, Legno di Cedro, Musk

Marzamemi

“E il naufragar m’è dolce in questo mare”, note liriche di una fragranza che apre nuove frontiere olfattive stillando infinite emozioni. E’ l’emozione del vento che sparge il profumo del mare aperto che spira dall’Africa combinandosi con inebrianti profumi di Sicilia. Un bouquet graffiante di fiori e di agrumi con intense sfumature acquatiche che desta una sensazione di libertà e il ricordo di un luogo in cui perdersi e lasciarsi andare.

Note

Testa: Fior di limone, Bergamotto Cuore: Foglie di tabacco, Mirra, Lavanda, Gelsomino Fondo: Vaniglia, Ambra, Benzoino, Fava Tonka