Sono state recuperate le ultime due vittime dell'esplosione del palazzo a Ravanusa . Si tratta di Calogero e Giuseppe Carmina , padre e figlio, di 59 e 33 anni. I cadaveri dei due uomini si trovavano sotto le macerie del garage dell'edificio crollato in seguito alla deflagrazione causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato gli ultimi due dispersi a distanza di cinquanta minuti l'uno dall'altro.

La vicenda è da giorni al centro dell'attenzione della procura guidata da Luigi Patronaggio. Il fascicolo è stato aperto per le ipotesi di reato di disastro e omicidio colposo. Nel mirino ci sono le condizioni della rete di distribuzione del metano che, realizzata una quarantina di anni fa, potrebbe avere ceduto per motivi ancora da individuare. La sacca di gas accomulatasi nel sottosuolo potrebbe essere stata innescata da un gesto comune, come la chiamata di un ascensore o l'accensione di una sigaretta.