Sono stati ritrovati altri quattro corpi senza vita dei sei dispersi sotto le macerie dell' esplosione a Ravanusa , nell'Agrigentino. Salgono così a sette le vittime accertate . E restano ancora da individuare altri due dispersi . A ritrovare i cadaveri sono stati i vigili del fuoco che, con l'aiuto del labrador Luana, hanno continuato a scavare anche durante tutta la notte e li hanno individuati in quello che era il terzo piano della palazzina crollata in seguito alla deflagrazione: erano tutti insieme coperti dai calcinacci . Si tratta dei corpi di Selene Pascariello - la donna incinta al nono mese di gravidanza - di suo marito Giuseppe Carmina che erano andati a trovare i genitori di quest'ultimo, Angelo Carmina e Enza Zagarrio .

Sono stati ritrovati altri quattro corpi senza vita dei sei dispersi sotto le macerie dell'esplosione a Ravanusa, nell'Agrigentino. Salgono così a sette le vittime accertate. E restano ancora da individuare altri due dispersi. A ritrovare i cadaveri sono stati i vigili del fuoco che, con l'aiuto del labrador Luana, hanno continuato a scavare anche durante tutta la notte e li hanno individuati in quello che era il terzo piano della palazzina crollata in seguito alla deflagrazione: erano tutti insieme coperti dai calcinacci. Si tratta dei corpi di Selene Pascariello - la donna incinta al nono mese di gravidanza - di suo marito Giuseppe Carmina che erano andati a trovare i genitori di quest'ultimo, Angelo Carmina e Enza Zagarrio.

Intanto, già da ieri alcuni residenti hanno riferito che «da circa una settimana si sentiva puzza di gas in questa zona», come ha riferito a MeridioNews anche il consigliere comunale Giuseppe Sortino. Sin da subito, vigili del fuoco e protezione civile hanno parlato di una deflagrazione dovuta a «una fuoriuscita di gas che ha creato una sorta di sacca di metano espansa» ed è stato il direttore della protezione civile regionale Salvatore Cocina ad avanzare l'ipotesi che possa essere stata «innescata dall'avvio di un ascensore e potenziata da una stufetta a gas». La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo e i pm hanno sequestrato un'area di diecimila metri quadrati.