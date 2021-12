Una bombola del gas è esplosa in una palazzina nel territorio di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Lo stabile di quattro piani, che si trova in via Galileo Galilei, dopo il boato è crollato e, secondo le prime informazioni, ci sono delle persone sotto le macerie. Subito dopo si è sviluppato un incendio che tiene impegnati i vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata. Sul posto anche i carabinieri. Il sindaco Carmelo D'Angelo, tramite una diretta Facebook, ha lanciato un appello per avere mezzi di soccorso per scavare tra le macerie. «Chiunque abbia autobotti o mezzi meccanici ci dia una mano. La situazione è disastrosa».