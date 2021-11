Tre assoluzioni e due rinvii a giudizio . Sono sono le decisioni del giudice dell'udienza preliminare del processo per l' l' omicidio volontario aggravato del paracadutista della Folgore siracusano Emanuele Scieri , avvenuto nell'agosto del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa . Un giorno che i familiari e gli amici di Lele aspettavano da più di 22 anni . Il gup Pietro Murano ha disposto il non luogo a procedere per il sottufficiale dell'esercito Andrea Antico accusato di omicidio volontario aggravato, per non avere commesso il fatto , e per gli ex ufficiali della Folgore Enrico Celentano e Salvatore Romondia accusati di favoreggiamento perché il fatto non sussiste . Rinviati a giudizio per omicidio volontario aggravato da futili e abietti motivi i due ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara . Il processo con il rito ordinario inizierà ad aprile.

La procura di Pisa, rappresentata dal procuratore capo Alessandro Crini e dal sostituto Sisto Restuccia, al termine di una lunga requisitoria, aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione per l'ex caporale Andrea Antico e a quattro anni per l'ex comandante della Folgore Enrico Celentano e l'allora aiutante maggiore Salvatore Romondia. Per questi ultimi due, la procura aveva fatto una richiesta di pena sulla scorta dell'ipotesi che il reato da valutare non fosse favoreggiamento ma depistaggio.

E oggi si è messo un primo punto a un processo a cui si è arrivati vent'anni dopo la morte del paracadutista in servizio di leva. In seguito alle conclusioni della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta, nel settembre del 2017, la procura di Pisa ha riaperto le indagini. A quel punto, la procura generale militare della corte d’appello di Roma ha chiesto il trasferimento dell'indagine e, per un periodo, i due procedimenti sono andati avanti parallelamente, fino a quando la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione a favore del tribunale ordinario.