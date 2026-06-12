Foto vigili del fuoco di Catania

Una fuga di gas è stata registrata nella tarda mattinata in via Santa Sofia, nei pressi del parcheggio del Policlinico di Catania. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord. I soccorritori hanno accertato che la perdita proveniva da una condotta a media pressione, danneggiata accidentalmente nel corso di lavori stradali.

Evacuazioni e area messa in sicurezza

A scopo precauzionale, sono stati evacuati alcuni edifici e attività commerciali della zona. Con il supporto dei carabinieri, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche il 118, i volontari della Protezione Civile e il nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei vigili del fuoco, che ha effettuato specifiche misurazioni per monitorare la situazione.

Emergenza rientrata e viabilità ripristinata

Contestualmente è stata allertata la società responsabile della rete cittadina del gas, che ha provveduto alla chiusura della condotta danneggiata e all’avvio degli interventi di riparazione. Dopo l’interruzione dell’erogazione e il ritorno dei valori entro i limiti di sicurezza, l’emergenza è rientrata. La viabilità è stata successivamente ripristinata, mentre proseguono le attività tecniche per completare la sistemazione della tubazione.