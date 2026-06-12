Catania, blitz contro il gioco d’azzardo: sequestrate 14 macchinette in un circolo privato

12/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I poliziotti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Catania hanno effettuato controlli mirati nella zona di piazza Lanza per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale. L’attività ispettiva ha interessato un circolo privato, risultato poi irregolare rispetto alla normativa vigente.

Le slot irregolari nel locale

All’interno della struttura sono stati trovati 14 apparecchi da gioco non conformi, tra cui 5 video poker e 9 slot machine, perfettamente funzionanti e messe a disposizione dei clienti. Dagli accertamenti è inoltre emerso che diversi avventori presenti non risultavano regolarmente iscritti nel registro soci del circolo, configurando di fatto una gestione assimilabile a una sala giochi non autorizzata.

Sequestro e sanzioni

Le apparecchiature irregolari sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre il presidente del circolo è stato denunciato per violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nei suoi confronti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 155 mila euro.

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