Un 49enne e una 31enne sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di stupefacenti a Canicattini Bagni. Hashish, cocaina e marijuana sarebbero stati smerciati all'interno dell'Eurobar in via Vittorio Emanuele a meno di cento metri dalla caserma dei carabinieri. Dopo le prove raccolte dai militari, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo di Noto, per entrambi la sostituta procuratrice Maria Chiara Vedovato ha richiesto un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

L'uomo è lo stesso che lo scorso 18 ottobre era stato denunciato perché, insieme a gelati e granite, con il furgone frigo avrebbe venduto in giro per il paese del Siracusano anche sostanze stupefacenti attirando l'attenzione dei clienti con musica a tutto volume. Sul mezzo in scarsissime condizioni igienico-sanitarie, tra i gelati i militari avevano trovato dell'hashish. Durante la perquisizione all'interno del bar (anche questo in condizioni igieniche scarse al punto che i Nas hanno elevato sanzioni per 4000 euro), i carabinieri avevano trovato altra droga nascosta in un sacco di farina.