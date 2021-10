Tanto dolore . È quello che da ieri avvolge il mondo del basket italiano per la morte di Haitem Jabeur Fathallah , cestista di 32 anni che militava nella Fortitudo Messina . Domenica sera il giocatore era impegnato con i compagni di squadra a Reggio Calabria per una partita del campionato di serie C Gold . Fathallah, al terzo quarto e mentre si trovava nei pressi della panchina della sua squadra, si è accasciato al suolo perdendo i sensi . Subito sono scattati i soccorsi con l'ambulanza e alcuni medici accorsi sul posto dopo essere scesi dagli spalti del palazzetto. La partita dopo il trasferimento in ospedale è continuata regolarmente soltanto perché si pensava a un malore passeggero . Al termine del confronto la terribile notizia della morte è stata comunicata a giocatori e staff delle due squadre. Sul motivo del decesso avrà probabilmente un peso la patologia di cui era affetto il 32enne : il diabete. Nell'ultima settimana a quanto pare Fathallah aveva avuto dei risentimenti e se l'ipotesi verrà confermata potrebbe trattarsi di una crisi ipoglicemica . Sulla vicenda indaga la procura.

Fathallah, nato ad Agrigento, era un giocatore conosciuto nell'ambiente e non solo in Sicilia. La domanda in casi come questo è sempre la stessa: come fa un giocatore, spesso sottoposto a controlli, a morire durante una partita? «L'Italia in merito ha una normativa molto rigorosa ecco perché l'incidenza della mortalità rispetto alla media europea è molto bassa - spiega Gaetano Iachelli, medico sportivo e presidente di Fmsi Sicilia, durante la trasmissione Direttora d'aria su Radio Fantastica-RMB - Il caso di ieri è particolare perché nel diabetico alla certificazione medico sportiva si deve affiancare per legge quella del diabetologo, quest'ultimo indica l'assenza di complicanza e la capacità del soggetto di rispondere e gestire la terapia. Se vengono fatte queste cose è impensabile che possano accadere questi eventi. Per questo motivo bisogna attendere l'esito dell'inchiesta».

Quanti sono i controlli a cui sono sottoposti gli atleti professionisti? Per un normale agonista la certificazione di idoneità ha validità di 12 mesi. Una visita più approfondita rispetto a chi, per esempio, si reca in palestra. Per chi fa sport per lavoro, invece, è previsto un monitoraggio più assiduo. «Gli eventi mortali possono avvenire perché ci sono situazioni cliniche che non emergono nella visita - continua Iachelli - o per la sottovalutazione del medico ma non mi riferisco al caso specifico ma in generale. Nei campi di gara e allenamento, inoltre, è obbligatoria la presenza del defibrillatore e di personale adeguatamente formato per utilizzarlo».

«Dal 28 agosto 2021 anche chi non ha un corso può utilizzare questo strumento per rianimare una persona - specifica Stefano Casabianca, presidente associazione autisti soccorritori italiani - Ci sono dei sintomi che sono riconducibile a un problema cardiaco, come il dolore alla parte superiore del corpo o al braccio sinistro. Una persona che sta avendo un problema di questo genere tenderà anche a negare l'evento, l'arresto cardiaco in Italia è la prima causa di morte». Nel caso di Fathallah proprio i compagni hanno raccontato che, almeno in un primo momento, il cestista avrebbe cercato di rassicurare sulla sua situazione. «L'arresto cardiaco improvviso può colpire qualsiasi fascia d'età - conclude Casabianca - Succede anche a ragazzi giovanissimi, nessuno può ritenersi al sicuro al cento per cento».