«A Pachino esiste ancora lo Stato?». L'interrogativo viene espresso a MeridioNews dal candidato sindaco non eletto dell'Movimento 5 stelle Fabio Fortuna. Sul banco degli imputati ci sono le amministrative e il caso Pachino. Un binomio che lascia molteplici perplessità. Nella città del pomodorino - dove anche a causa dello scioglimento del Comune per mafia non si votava dal 2014 -, dopo sette anni si è tornati alle urne, ma la trasparenza sembra una questione da non sottovalutare.