Foto comunicato stampa Vincenzo Burgio

Salvatore Borsellino aderisce a Controcorrente: «Sto con chi lotta davvero»

15/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ha aderito a ControCorrente, il movimento politico guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera. La notizia è emersa dopo la campagna di tesseramento del movimento, durante la quale il parlamentare ha notato il nome di Borsellino tra i nuovi iscritti.

«Sto sempre per le cause giuste»

A spiegare le ragioni della sua scelta è stato lo stesso Salvatore Borsellino: «Sto sempre per le cause giuste, con chi lotta davvero e non a parole». Da anni impegnato nella ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio, Borsellino è tra i principali animatori del movimento Agende Rosse, nato per mantenere alta l’attenzione sulla lotta alla mafia e sulle zone d’ombra che ancora avvolgono alcune delle pagine più drammatiche della storia italiana.

La Vardera: «Una grande emozione»

«Non si tratta di una semplice adesione o tessera», ha commentato La Vardera. «Provo un’immensa emozione nel sapere di avere tra noi non solo il fratello del giudice Paolo, ma un uomo che da anni lotta per avere verità sulla strage di via D’Amelio». Il leader di ControCorrente ha inoltre definito l’ingresso di Borsellino «uno dei giorni più belli» della sua esperienza politica, sottolineando il valore simbolico della sua adesione al movimento.

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