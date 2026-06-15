Catania, auto a noleggio non registrate: denunciato il titolare

15/06/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Irregolarità in due autonoleggio nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania sono state riscontrate nel corso di alcuni accertamenti. L’attività di controllo è stata coordinata dalla polizia. E ha visto una serie di verifiche nelle attività commerciali per accertare il possesso delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza. L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Nesima e ha visto l’impiego di diverse pattuglie del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e degli agenti del settore Viabilità e Annona della polizia locale.

Le irregolarità negli autonoleggio a Catania

In un primo caso, l’accesso ispettivo nell’autonoleggio della squadra amministrativa del commissariato ha riscontrato un complessivo rispetto della normativa di settore. A eccezione della mancata autorizzazione per l’installazione di un’insegna a scopo pubblicitario. Per questo è scattata una sanzione di 430 euro. La stessa violazione è stata riscontrata nel corso di un secondo controllo in un altro autonoleggio. Al titolare gli agenti della polizia locale annonaria hanno contestato la stessa sanzione pecuniaria.

I contratti non registrati

In questo secondo accertamento, però, sono emerse varie irregolarità durante le verifiche sui registri dei veicoli offerti a noleggio e dei contratti di noleggio rinvenuti tra la documentazione presente nel locale. In particolare, i poliziotti hanno accertato che tutti i contratti di noleggio trovati non erano stati registrati sul sistema Cargos. La piattaforma digitale del ministero dell’Interno a cui le agenzie di autonoleggio devono obbligatoriamente registrarsi per trasmettere i dati dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza. Così, infatti, prevede il decreto legge 113/2018, per prevenire casi di terrorismo e per garantire la sicurezza in generale, monitorando i veicoli noleggiati. Pertanto, il titolare – un catanese di 36 anni – è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di inosservanza delle prescrizioni per il noleggio di autoveicoli.

Denunciato il titolare di un bar

Mentre stavano effettuando il controllo nell’autonoleggio a Catania, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dal comportamento di un uomo. Vedendo le auto della polizia in zona, l’uomo si è affrettato a chiudere la saracinesca del suo bar, presente nelle vicinanze. L’uomo, un catanese di 61 anni, già noto agli agenti del commissariato, ha iniziato a inveire contro di loro, proferendo diversi insulti. I poliziotti hanno ritenuto opportuno effettuare alcuni accertamenti dai quali sono emerse svariate irregolarità. La mancanza della Scia, l’installazione di insegne a scopo pubblicitario, la presenza di tende parasole installate senza alcuna autorizzazione, l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie che sono stati sequestrati. Per quanto riscontrato, sono state contestate sanzioni per 961 euro e l’uomo è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Multe da 18mila euro per infrazioni al codice della strada

Un’altra fase dei controlli ha riguardato l’osservanza delle norme del codice della strada. In diversi punti strategici, i poliziotti del reparto prevenzione crimine hanno istituito posti di controllo. Che hanno consentito di identificare 171 persone, delle quali 41 con precedenti, e di controllare 92 veicoli. Così sono arrivate sanzioni per circa 18mila euro per diversi automobilisti indisciplinati. Tra le infrazioni più ricorrenti, la guida senza patente, la mancanza di copertura assicurativa e l’omessa revisione periodica del veicolo.

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