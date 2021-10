Comunali 2021 a Pachino, tutti i risultati

FABIO FORTUNA

Movimento 5 stelle, Rialzati Pachino









BARBARA FRONTERRÉ





Rinascita, Udc, Progressisti per Pachino, Scegliamo Pachino e Un’altra storia per Pachino





CARMELA PETRALITO





Cambiamenti, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Uniamo Pachino e Progetto Pachino





CORRADO QUARTARONE



Forza Italia, Lega e Terra mia









Dopo due anni e mezzo di commissariamento, per lo scioglimento per mafia del Comune, a Pachino è andato a votare solo il 51,73 per cento degli aventi diritto (l'11,64 per cento in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale). Un dato che fa posizionare la città del pomodorino all'ultimo posto tra quelli della provincia in cui si andava al voto. Corsa a quattro per la carica di sindaco: si sfidano l'avvocato Fabio Fortuna, l'imprenditrice Barbara Fronterrè, l'insegnante di matematica e scienze Carmela Petralito e Corrado Quartarone.