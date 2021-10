Sezioni scrutinate 26 su 69 (4085 votanti)

FRANCESCO AIELLO

1646 voti - 40%













SALVATORE DI FALCO

597 voti - 13%













PIERO GURRIERI

710 voti - 17%













SALVO SALLEMI



1132 voti - 27%













Francesco Aiello, l'ex sindaco di Vittoria, prende le distanze dagli altri contendenti e vola a circa il 40 per cento nelle 23 sezioni (su 69) già scrutinate a Vittoria. A seguire, intorno al 27 per cento c’è Salvo Sallemi del centrodestra, e poi con distacco Piero Gurrieri al 17 per cento e Salvatore Di Falco al 13 per cento. A votare per il futuro dopo lo scioglimento per mafia della cittadina del Ragusano è stato il 54,07 per cento, il 10,75 per cento in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale.