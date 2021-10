Comunali 2021 a Noto, tutti i risultati

Sezioni scrutinate

CORRADO FIGURA





Noto 3.0, Noto movimento popolare, Insieme per Noto, Sostenibilità, Noto libera, Netini in movimento, Noto nostra

ALDO TIRALONGO





Udc, Pd, Forza Italia, Passione civile, Noto partecipa





A Noto ha votato il 60,57 per cento degli aventi diritto al voto, il 9,06 per cento in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Qui a sfidarsi sono stati, in un faccia a faccia, Corrado Figura - che nel 2016 era uscito sconfitto dal sindaco uscente Corrado Bonfanti - e il direttore del carcere di Siracusa Aldo Tiralongo.