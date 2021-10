«Emozionato e soddisfatto perché i netini hanno voluto il cambiamento», è questo il commento a MeridioNews del neo-eletto sindaco di Noto Corrado Figura che ha raccolto circa il 70 per cento delle preferenze superando di gran lunga lo sfidante Aldo Tiralongo. «Hanno vinto le alleanze e ha vinto il gruppo politico che abbiamo presentato alla città», afferma Figura che oggi ha come alleati anche alcuni che in passato sono stati avversari politici. A partire dal suo vicesindaco Salvo Veneziano e da uno degli assessori già designati Massimo Prado che, nella tornata elettorale del 2016, erano candidati sindaco sfidanti di Figura che era uscito sconfitto al ballottaggio con l'uscente Corrado Bonfanti. «Sono soddisfatto del fatto che in Consiglio comunale siedano sia volti nuovi che persone esperienti», conclude il primo cittadino netino.