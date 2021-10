In questa prima giornata elettorale d'autunno per le amministrative siciliane, i dati riportano un astensione in aumento rispetto all'ultima tornata. Nei 42 comuni siciliani impegnati a eleggere sindaci e consiglieri, alle 22, i votanti sono stati 283.164: il 44,13 per cento degli aventi diritto. Questo dato chiude la prima giornata di votazioni. Chi non lo ha fatto, potrà esercitare il proprio diritto di voto domani, lunedì 11 ottobre, fino alle ore 14

L'affluenza, probabilmente, ha risentito della due giorni elettorale, rispetto alle ultime Amministrative, in cui si è votato in un solo giorni. Dagli ultimi dati riportati dalla Regione, gli elettori che alle 18 avevano espresso il loro voto erano complessivamente 183.402, su un totale di 539.695 degli aventi diritto, per una media regionale che si attesta sul 33,98 per cento. Alle 12 di stamattina, la percentuale dei votanti era stata di appena il 10,77 per cento, minore rispetto alle amministrative precedenti. La provincia che per tutta la giornata ha fatto registrare l'affluenza più alta - con il 49,80 per cento e un totale di 34.483 votanti - è quella di Messina, dove ci sono 15 Comuni impegnati nella partita elettorale.

Gli ultimi dati di oggi comunicati dal sistema messo a disposizione dalla Regione dicono che nell'Agrigentino è andato a votare il 43,72 per cento, con 42.546 cittadini che hanno espresso la loro scelta. In provincia di Caltanissetta alle 22 ha votato il 38 per cento, per un totale di 10.673 elettori. Nel Catanese sono stati 40.622 - il 33,78 per cento - che hanno esercitato il loro diritto al voto. A Enna, dove a votare sono i cittadini di Calascibetta, sono stati 1660, pari al 27,59 per cento. Nel Palermitano hanno votato 11.348 elettori, ovvero il 41,63 per cento. In provincia di Ragusa, dove a essere chiamati al voto sono solo i cittadini di Vittoria, i votanti - il 42,91 per cento - sono stati 21.775. In provincia di Siracusa alle 19 hanno espresso il proprio voto 40.974 elettori, per una percentuale del 43,73 per cento. Infine, nel Trapanese, dove votano i cittadini di Alcamo e Calatafimi-Segesta, i votanti sono 22.102, con una percentuale del 46,97 per cento.