I primi dati sull' affluenza alle urne per le Amministrative 2021 in Sicilia registra una media regionale del 10,77 per cento. Sono 42 i Comuni dove i seggi elettorali sono stati aperti per consentire agli elettori di scegliere sindaci e consigli comunali . La provincia in cui l'affluenza finora è stata più alta - 12,57 per cento - è quella di Messina , che è anche quella con il maggior numero di centri chiamati al voto.

Nel Siracusano, nel Ragusano e nel Trapanese, finora è andato a votare rispettivamente l'11,75, l'11,53 e l'11,27 per cento degli aventi diritto. Segue la provincia di Agrigento con il 10,17 per cento. Sotto la doppia cifra per il momento Catania (9,97%), Enna (9,04), dove si vota solo a Calascibetta, Palermo (9,08%). La provincia con l'affluenza più bassa per ora è quella di Caltanissetta, dove è andato a votare l'8,30 per cento degli elettori.

Al primo rilevamento l'affluenza - in totale sono stati poco più di 58mila le persone che hanno esercitaot il dirito di voto al momento - è in calo in tutti i Comuni, rispetto alle percentuali registrate cinque anni fa.