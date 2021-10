Domenica di votazioni per oltre mezzo milione di siciliani. Alle 7 i seggi elettorali si sono aperti questa mattina in 42 centri dell'isola, per l'elezione dei nuovi sindaci e dei consigli comunali. Oggi sarà possibile votare fino alle 22, mentre le operazioni proseguiranno domani dalle 7 alle 14. Subito dopo inizierà lo scrutinio.