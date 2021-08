Appuntamenti per la notte di S. Lorenzo

Il distanziamento naturale per cercare stelle cadenti , tenendo bene a vista il block notes con tutti i desideri, preferibilmente in ordine alfabetico e di priorità, un suggerimento che vogliamo darvi per ammirare di quanta straordinaria bellezza siamo circondati.

Tra qualche giorno infatti, cade la notte del dieci Agosto, meglio conosciuta come Notte di San Lorenzo, o notte delle stelle cadenti.

Sembra infatti che in questa data sia avvenuto il martirio di quello che, successivamente, divenne San Lorenzo. Arso vivo in quanto cristiano, tra le versioni, come per molte leggende, una narra che le stelle altro non simboleggino che le lacrime versate dal santo al momento del martirio, un'altra sostiene che esse non siano altro che le anime di coloro che vennero salvati da Lorenzo e che, ogni anno, il dieci di Agosto, brillano per ringraziarlo. Una cosa è certa, lo spettacolo delle stelle cadenti è una di quella cose per le quali vale la pena di essere felici.

Quindi a questo punto, citiamo Dante e vi auguriamo di vederne tantissime.

«E quindi uscimmo a riveder le stelle».

_____________________

• Stazione Stellare Serra la Nave

Ragalna, contrada Serra La Nave - Piano Vetore

_____________________

• Osservatorio Astronomico di Palermo

Palermo, piazza Parlamento, 1

_____________________

• Isole Eolie

Lipari, Belvedere Quattrocchi

_____________________

• Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa Siculiana

Torre Salsa Siculiana

_____________________

• Eraclea Minoa Village

Eraclea Minoa, viale Eracle, 2

_____________________

• Riserva Orientata dello Zingaro

Castellammare del Golfo, via Salvo D’Acquisto, 1

_____________________

• Borgo di Troina

Troina

_____________________

• Lago di Ancipa

Parco dei Nebrodi

_____________________

• Contrada Sambuchello

Troina