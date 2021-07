Violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere. La lista dei reati di cui sono accusati i titolari e i dipendenti di una struttura sanitaria per disabili psichici è lunga. Il gip del tribunale di Caltanissetta ha disposto cinque misure cautelari, tra cui una custodia in carcere e due ai domiciliari. Per gli altri è scattata la sospensione dalla professione per un anno.