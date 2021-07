Conservare bottiglie di vino sia rosso che bianco ora è più facile che mai. Cantinetta Vino ha scelto le cantinette del marchio BODEGA43 per l’alta qualità dei materiali utilizzati e per il loro aspetto elegante e di design . Con una cantinetta vino a doppia zona , puoi mantenere le tue bottiglie di vino rosso e bianco ad una temperatura di conservazione costante, il modo migliore per conservare le tue bottiglie in modo ottimale.

Conservare bottiglie di vino sia rosso che bianco ora è più facile che mai. Cantinetta Vino ha scelto le cantinette del marchio BODEGA43 per l’alta qualità dei materiali utilizzati e per il loro aspetto elegante e di design. Con una cantinetta vino a doppia zona, puoi mantenere le tue bottiglie di vino rosso e bianco ad una temperatura di conservazione costante, il modo migliore per conservare le tue bottiglie in modo ottimale.

Cantinetta Vino presenta cantinette per il vino da incasso e a libera installazione. La doppia zona di temperatura e la qualità dei materiali utilizzati permettono di conservare in modo corretto sia vini bianchi che rossi ed avere così il piacere e la libertà di consumare la tua bottiglia di vino preferita in qualsiasi momento della giornata.

Le cantinette vino a doppia temperatura sono realizzate con materiali di alta qualità e presentano un design unico ed elegante. Cantinetta Vino presenta una vasta gamma di cantinette vino che ti permetteranno di scegliere quella che più si adatta alle tue esigenze. Si presentano con raffinate porte interamente realizzate in vetro dotate di maniglia in acciaio inox. Si tratta di un vetro isolante con filtro UV che consente di evitare la perdita di aroma. Le porte, inoltre, sono dotate di un’illuminazione a led blu con pannello touch screen, così da poter impostare la temperatura desiderata compresa tra i 5 e i 20 gradi per zona.

Queste cantinette vino sono silenziose (41 dB) e hanno vibrazioni ridotte. Il funzionamento silenzioso e la tecnica di compressione con raffreddamento a ventola sono importanti per mantenere una temperatura costante per zona e una qualità dell’aria ottimale. È sorprendente come queste cantinette vino dotate di tutte queste caratteristiche offrano anche una garanzia di 3 anni!

Grazie alla doppia zona di temperatura è possibile conservare e servire vino bianco e rosso dalla stessa cantinetta per vini. Le caratteristiche delle nostre cantinette per vini sono uniche: hanno una temperatura regolabile dai 5 ai 20º C, la ventilazione attiva mantiene una temperatura costante al suo interno, la loro bassa vibrazione rende l’ambiente ideale per conservare correttamente i tuoi vini per lunghi periodi di tempo, il triplo vetro isolante garantisce un'ulteriore protezione e riduzione del consumo energetico, il vetro è dotato di filtro UV per evitare la perdita dell’aroma. La porta interamente in vetro presenta una maniglia in acciaio inox e dispongono di una illuminazione a led blu e touch panel per poter impostare la temperatura come meglio desideri.

Il design moderno ed elegante rende queste cantinette vino uniche nel loro genere. Donano alla tua casa un ambiente lussuoso e ricercato. Possono essere adattate nella tua cucina ad incasso o a libera installazione.